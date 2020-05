മുംബൈ: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടാന്‍ സാധ്യത. മുംബൈ, പുണെ, മലേഗാവ്, താനെ, ഔറംഗാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടാന്‍ സാധ്യത. മെയ് 31 വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഈ നഗരങ്ങളിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ എന്തൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉദ്ദവ് താക്കറെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് 17-ന് നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

യോഗത്തില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍, ജലവിഭവ മന്ത്രി ജയന്ത് പാട്ടില്‍, റവന്യു മന്ത്രി ബാലാസാഹേബ് തോറട്ട്, വ്യവസായ മന്ത്രി സുഭാഷ് ദേഷായ്, നഗര വികസന മന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിന്‍ഡേ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

അടുത്തിടെ നടത്തിയ സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലും ഉദ്ധവ് താക്കറെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

