മുംബൈ: അസുഖത്തില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഉദ്ധവ് താക്കറെ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും കൈമാറണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷനും എം.എല്‍.എയുമായ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍. നിയമസഭയുടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭാവം അനുചിതമാണെന്നും ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടില്‍ പറഞ്ഞു. വിധാന്‍ ഭവന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'നിയമസഭയുടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പദവി മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും കൈമാറണം. സഭാ നടപടികളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭാവം അനുചിതമാണ്. സഭാവേളയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭാവം അംഗീകരിക്കില്ല'- പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ആരോഗ്യനില കണക്കിലെടുത്ത് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം ശിവസേനയിലെ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഖ്യകക്ഷികളായ കോണ്‍ഗ്രസിനെയോ എന്‍.സി.പിയെയോ ഉദ്ധവിന് വിശ്വാസമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പദം അവര്‍ തിരിച്ചുതരുമോയെന്ന ആശങ്ക അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മകനും മന്ത്രിയുമായി ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിപദം നല്‍കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരണമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതുസമയത്തും നിയസഭയിലേക്ക് വരാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജയന്ത് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പദം കൈമാറേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നട്ടെല്ലിന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മൂന്നാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശിവസേന അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ താക്കറെ, ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ഔദ്യോഗിക വസതിയിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിലും നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചായ സല്‍ക്കാരത്തിലും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാണ് താക്കറെ പങ്കെടുത്തത്.

