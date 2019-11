മുംബൈ: ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ചുമതലയേറ്റയത്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും എന്‍.സി.പി. നേതാവ് അജിത് പവാറും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളിലൂടെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

അജിത് പവാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എന്‍.സി.പി. എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചായിരുന്നു ബി.ജെ.പി.യുടെ നീക്കം. അതേസമയം, ഫഡ്‌നാവിസിന്റെയും അജിത് പവാറിന്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞക്കെതിരെയും ഗവര്‍ണറുടെ നടപടികള്‍ക്കെതിരെയും ത്രികക്ഷി സഖ്യം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

