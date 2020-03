കൊല്‍ക്കത്ത: പിതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്ക് പോവാന്‍ യുവാവിന് സഹായവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. മുംബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന അനിന്ധ്യ റോയ് എന്ന യുവാവിനാണ് സ്വന്തം കാറില്‍ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ പാസ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചത്.

അഭിഭാഷകനായ അനിന്ധ്യ 2018 മുതല്‍ മുംബൈയിലാണ് താമസം. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച കൊല്‍ക്കത്തയിലുള്ള തന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചു. പോവാന്‍ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സ്വന്തം വാഹനമെടുത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി കടന്നുപോവാന്‍ അനുമതിയും ഇല്ല. വീട്ടിലെത്താന്‍ 2158 കി.മീ ദൂരമാണ് അനിന്ധ്യയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്.

മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞ് അനിന്ധ്യ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്ര ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണറെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്‍ദേശം.

ഇത് പ്രകാരം അനിന്ധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍ ശേഖര്‍ ഛന്നയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. പിതാവിന്റെ മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇ-മെയില്‍ വഴിയോ വാട്ടാസ്പ്പ് വഴിയോ അയക്കാനാണ് കമ്മീഷണര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഫോണിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാഷ്ട സര്‍ക്കാര്‍ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ പാസ് അനുവദിച്ചു.

"മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് ശേഖര്‍ ഛന്നെ ഉറപ്പ് നല്‍കി. കാറിലാണ് യാത്ര. പക്ഷെ ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്. ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. പ്രശ്‌നം അവരോടും പറഞ്ഞുനോക്കാം. എന്നാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണറുടെ സഹായം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല." - അനിന്ദ്യ പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് അനിന്ദ്യയും ബന്ധുക്കളും മുംബൈയില്‍നിന്നു യാത്ര തുടങ്ങിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരും ഛത്തീസ്ഗഢിലാണുള്ളത്. വഴിയില്‍ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായതെല്ലാം കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുവരുടേയും യാത്ര.

