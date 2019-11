മുംബൈ: ബിജെപിയേയും അജിത് പവാറിനേയും മഹാരാഷ്ട്ര പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ശിവസേന. ബിജെപിയുമായി കൈകോര്‍ത്തതോടെ അജിത് പവാര്‍ നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നത്. സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ബിജെപി വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നും ശിവസേന തങ്ങളുടെ മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അജിത് പവാര്‍ എന്‍.സി.പി അധ്യക്ഷനും അമ്മാവനുമായ ശരദ്പവാറിനെ പുറകില്‍ നിന്ന് കുത്തുകയായിരുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അജിത് പവാറിന് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും സാമ്‌നയിലെ എഡിറ്റോറിയലില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

