ന്യൂഡല്‍ഹി: 'നിസര്‍ഗ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുക മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആയിരിക്കും.

അറബിക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമര്‍ദ്ദം അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ജൂണ്‍ മൂന്നോടെ മഹാരാഷ്ട്ര- ഗുജറാത്ത് തീരം തൊടുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളായ സിന്ധുദുര്‍ഗ്, രത്‌നഗിരി, താനെ, റായ്ഗഢ്, മുംബൈ, പാല്‍ഗഢ് എന്നിവയെ ആകും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക എന്ന് ഐഎംഡി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ മൃത്യുഞ്ജയ് മഹാപാത്ര വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റില്‍ മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീഴുകയും ടെലിഫോണ്‍ - വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മുംബൈയില്‍നിന്ന് 690 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് നിലവില്‍ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടോടെ മഴ ശക്തമാകും. 20 സെന്റീമിറ്ററില്‍ അധികം മഴയാണ് ജൂണ്‍ മൂന്നിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ മൂന്നിന് വൈകീട്ടോ രാത്രിയോ ആവും ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടുക. ഈ സമയം 90 മുതല്‍ 105 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തിലാവും കാറ്റിന്റെ വേഗം. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് യഥാസമയം വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. അറബിക്കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമാകയാല്‍ കേരളം , ലക്ഷ്വദ്വീപ്, കര്‍ണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളോട് ജൂണ്‍ നാലുവരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

