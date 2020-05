ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ മദ്യവിൽപന ശാലകളും അടയ്ക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള വിൽപന മാത്രം മതിയെന്നും ഹൈക്കോടതി സർക്കാറിന് നിർദേശം നൽകി.

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലാവധി കഴിയുന്ന മേയ് 17 വരെ മദ്യവിൽപന ശാലകൾ തുറക്കരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അതുവരെ ഓൺലൈൻ വിൽപന നടത്താം.

സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മാത്രമേ മദ്യവിൽപന നടത്താൻ പാടുള്ളുവെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മദ്യശാലകൾക്ക് പുറത്ത് വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് പരാതിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മദ്യശാലകൾ അടയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ തുറന്നതിനെതിരേ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. നിലവിൽ 6,009 പേർക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പുതിയ 600 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 40 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു.

content highlights:Madras High Court,Closure Of Liquor Shops In Tamil Nadu, Allows Online Sale