ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഖണ്ഡവാ ജില്ലയില്‍ യുവാവിനെതിരെ മൂന്ന് വീടുകള്‍ക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും തീയിടുകയും ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കേസ്. രണ്ട് മുസ്ലീം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിനും നേരെയാണ് ദീപക് എന്ന ബണ്ടി ഉപാധ്യായ അതിക്രമം നടത്തിയത്. ജനുവരി അഞ്ചിന് ദീപക് മദ്യ ലഹരിയില്‍ ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നയാളെ മര്‍ദ്ദിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു.

പിന്നീട് ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയ ദീപക് ഷൗക്കത്ത് അലിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അയാളുടെ സഹോദരി കമ്രൂണിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. റബര്‍ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമം. ഇതിന് ശേഷം ഷൗക്കത്തിന്റെ വീട് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് വീടുകള്‍ക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തു.

തങ്ങള്‍ മുസ്ലീങ്ങളായതിനാലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു രണ്ട് കുടുംബങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചത്. പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ദീപക് ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും 28ല്‍ അധികം കേസുകള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കോട്‌വാലി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ബല്‍ജീത് സിങ് പറയുന്നു.

മൂന്ന് വീടുകള്‍ക്കും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും തീയിട്ടതിന് പുറമേ ഇയാള്‍ പ്രദേശത്തെ ഒരു ശിവ പാര്‍വതി ക്ഷേത്രത്തിനു നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

