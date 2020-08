ഭോപ്പാല്‍ : മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലെ ജോലികള്‍ ഇനി സംസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമായി നീക്കിവെക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ താമസിയാതെ പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

ഇതിനായി ഏകീകൃതമായ ഡാ റ്റബേസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ ഏകീകൃത ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കും. ഇതു നിലവില്‍ വന്നാല്‍ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളില്‍ പ്രത്യേകമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാതാവും." ചൗഹാന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

"സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ ഇനി മധ്യപ്രദേശിലെ യുവതയ്ക്കായിരിക്കും മുന്‍ഗണന. തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ യുവതയെകുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ കടമയാണ്." ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു.

പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെയും മാര്‍ക്ക് ഷീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ യുവതയ്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന സംവിധാനം നിലവില്‍ വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

