ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ ഒരു കുടുംബം കോവിഡ് മുക്തരായ വാര്‍ത്ത ആഘോഷിച്ചത് അല്പം വേറിട്ട രീതിയിലാണ്. കത്‌നി ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള എട്ടംഗ കുടുംബമാണ് രോഗമുക്തി നൃത്തം ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചത്. പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി ആശുപത്രി വിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ഡാന്‍സ്.

കത്‌നി ജില്ലയിലെ ഒരു കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററിലാണ് കിടിലന്‍ ഡാന്‍സ് അരങ്ങേറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് കുടുംബത്തിലെ എട്ട് അംഗങ്ങളുടേയും കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായത്. ഇതോടെയാണ് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒന്നടക്കം ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിന് ചുവടിവെച്ചത്.

17 ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിന് ശേഷമാണ് കുടുംബം കോവിഡ് ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഇവരുടെ നൃത്തത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാണ്. നിരവധി പേരാണ് കുടുംബത്തിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്തെത്തിയത്.

In Katni, family celebrates successfully defeating #COVID19India infection by dancing to tunes of a Bollywood song, before being discharged @ndtvindia @ndtv @GargiRawat @ShonakshiC #Corona #covid pic.twitter.com/Yzs3B1AFgd