ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്ലാസില്‍ കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതു തടഞ്ഞ അധ്യാപകനെ രാജ്യദ്രോഹിയെന്നു വിളിച്ച് എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തിയില്‍ മനംനൊന്ത അധ്യാപകന്‍ അവരുടെ കാലുപിടിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ മന്ദ്‌സൗര്‍ ജില്ലയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജില്‍ ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

ദിനേഷ് ഗുപ്ത എന്ന അധ്യാപകനാണ് തന്നെ രാജ്യദ്രോഹി എന്നു വിളിച്ച എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കാലുപിടിച്ചത്. ദിനേഷ് എ ബി വി പിക്കാരുടെ കാലുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് ഇതിനു നേര്‍ക്കുയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്,

കോളേജ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇവര്‍ ദിനേഷ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെത്തി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ബഹളം കാരണം പഠിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും പുറത്തുപോകണമെന്നും ദിനേഷ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല.

തുടര്‍ന്ന് വന്ദേ മാതരം, ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിക്കാന്‍ അധ്യാപകന്‍ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ദിനേഷിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ദിനേഷിനെ രാജ്യദ്രോഹിയെന്നു വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

ദിനേഷിന്റെ 'ദേശസ്‌നേഹമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി'ക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ലാസ് മുറിയില്‍നിന്നു പുറത്തുപോയതെന്നും കോളേജിലെ മറ്റ് അധ്യാപകനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദ ഹിന്ദു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ മനംനൊന്ത ദിനേഷ്, പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് കോളേജ് വരാന്തയില്‍വച്ച് അവരുടെ കാലു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് താന്‍ ചെയ്ത ദേശസ്‌നേഹമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും ദിനേഷ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചില വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാലുപിടിക്കാനത്തിയ ദിനേഷിനെ തടയുന്നതും കാണാം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

#WATCH: A professor of Rajiv Gandhi PG College in Mandsaur tried to touch the feet of students belonging to ABVP, allegedly after they called him anti-national & asked him to apologise for asking them to stop raising slogans outside the classroom. #MadhyaPradesh (26.09.2018) pic.twitter.com/RivV1lzzrY