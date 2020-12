ഭോപ്പാല്‍:കര്‍ഷകര്‍ക്കു മേല്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹൗന്‍. റായസേന ജില്ലയില്‍ കിസാന്‍ കല്യാണ്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കര്‍ഷകര്‍ക്കു മേലാണ് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയത്.

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan showers flower petals on farmers at 'Kisan Kalyan' event in Raisen district pic.twitter.com/OMJ9ekQVsv