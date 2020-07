ഭോപ്പാല്‍: തന്റെ ഒപ്പം വന്നവരെ മന്ത്രിമാരാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അവര്‍ക്ക് സുപ്രധാന വകുപ്പുകള്‍ നേടിയെടുക്കാന്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി തുടങ്ങി. നിലവില്‍ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആര്‍ക്കും വകുപ്പുകള്‍ വിഭജിച്ച് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

28 പേരാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇവരില്‍ 12 പേര്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്‌ക്കൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയവരാണ്. എന്നാല്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വരും.

അതേസമയം സിന്ധ്യ പക്ഷത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതില്‍ ബിജെപിക്കകത്ത് മുറുമുറുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സീനിയോരിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കി നേതാക്കള്‍ക്ക് വകുപ്പുകള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ബിജെപിയിലെ ഒരുപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ നീക്കത്തിന് തടയിട്ട് വകുപ്പ് വിഭജനം പരമാവധി വൈകിപ്പിച്ച് സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാനാണ് സിന്ധ്യയുടെ ശ്രമം.

നേരത്തെ ചൗഹാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയത്ത് നാലുപേര്‍ കൂടി മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ഇതില്‍ രണ്ടുപേര്‍ സിന്ധ്യയുടെ കൂടെ വന്നവരാണ്. ഇതോടെ ആകെ 14 പേര്‍ സിന്ധ്യ പക്ഷത്തുനിന്ന് മന്ത്രിമാരായി.

അതേസമയം എതിര്‍പ്പ് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴായി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് പിന്നാലെ വകുപ്പുവിഭജനത്തിലും സിന്ധ്യ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് മറുപക്ഷത്തിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി ഇപ്പോള്‍ മൂന്ന് പക്ഷമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഹസിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനൊപ്പമുള്ളവര്‍, സിന്ധ്യയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവര്‍, മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തില്‍ അതൃപ്തിയുള്ളവര്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ ബിജെപി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്‌ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ പരിഹസിക്കുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ കമല്‍നാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത് 22 എംഎല്‍എമാരുമായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതോടെയാണ്.

