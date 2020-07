ഭോപ്പാൽ: കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പമെത്തിയവരെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ചു. ആകെ 28 എംഎൽഎമാരാണ് മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതത്. ഇതിൽ 12 പേരും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പമെത്തിയവരാണ്.

രാവിലെ 11 മണിക്ക് മധ്യപ്രദേശ് രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇവർ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മധ്യപ്രദേശിലെ കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പാർട്ടി വിട്ടതോടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന എംഎല്‍എമാരും രാജിവച്ചതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപൊത്തി. ഇതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയത്‌.

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വന്നവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച പല ബിജെപി നേതാക്കളെയും അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കി. രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രനേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചൗഹാൻ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചുമതലകൂടിയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേലിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് മന്ത്രിമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്.

അതേസമയം സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പമെത്തിയവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും തഴഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നെത്തിയവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് നല്ല ആശയമല്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവായ ഗോപാൽ ഭാർഗവ പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights:Madhya Pradesh Cabinet Expansion; Scindia Camp Gets more Share as Many BJP Names Dropped