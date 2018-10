ന്യൂഡല്‍ഹി: ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം നേരിടുന്ന വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം.ജെ അക്ബര്‍ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. മീ ടൂ ക്യാമ്പെയിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എം.ജെ അക്ബര്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് ലൈംഗിക അതിക്രമം നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എം.ജെ അക്ബര്‍ രാജിവെക്കുകയും അന്വേഷണം നേരിടുകയും വേണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്പാല്‍ റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശബ്ദത ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എം.ജെ അക്ബറിനെതിരായ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകാഗാന്ധി മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരില്‍നിന്ന് ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും മാധ്യമ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കമ്പനികളിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ അതേപ്പറ്റി തുറന്നുപറയാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്ന് അവര്‍ ടെലിവലിഷന്‍ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റുചില യുവതികളും എം.ജെ അക്ബറിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നൈജീരിയയിലുള്ള എം.ജെ അക്ബര്‍ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

