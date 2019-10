ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി ജെ പി ഭരണത്തിനു കീഴില്‍ രാജ്യത്ത് ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് സംഘടിതമായ പ്രചരണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് 18നു നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ അതിനായി നമുക്ക് സെക്ഷന്‍ 302ഉണ്ട്. ഇതാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പി സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും സംശയിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാജ്യത്ത് ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിഷയത്തില്‍ നിയമനിര്‍മാണം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയും നിയമനിര്‍മാണം നടന്നിട്ടില്ല.

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം നേരിടാനാവശ്യമായ നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമങ്ങളുണ്ട്. വിഷയങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിയമങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം ഈ സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ മാത്രമുള്ള പ്രതിഭാസമല്ലെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അടുത്തവര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബിഹാറില്‍ ബി ജെ പി-ജെ ഡി യുവും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറായിരിക്കും. ബി ജെ പി- ജെ ഡി യു സഖ്യം തകര്‍ക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ജെ ഡി യു-ബി ജെ പി സഖ്യത്തില്‍ വിള്ളലുകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്- സഖ്യത്തില്‍ എപ്പോഴും ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അത് ആരോഗ്യകരമായ സഖ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlights: lynching have not incresed under bjp rule says amit shah