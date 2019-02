ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയകുടുംബസംഗമങ്ങളും സൗഹൃദസല്‍ക്കാരങ്ങളും സാധാരണമാണെങ്കിലും ലോകസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാല്‍ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഒത്തുചേരലും രാഷ്ട്രീയ-മാധ്യമ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. പ്രമുഖനേതാക്കള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിരുന്നുകള്‍ ആതിഥേയരുടെ രാഷ്ട്രീയസൗഹൃദബന്ധങ്ങളുടേയും സ്വാധീനശക്തിയുടേയും തുറന്നുകാട്ടലാണ്.

കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ മന്ത്രി ഹര്‍ സിമ്രത് കൗര്‍ ബാദല്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വിരുന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം. വിവിധ പാര്‍ട്ടികളിലെ വനിതാനേതാക്കള്‍ ഒത്തു കൂടി ആഘോഷിച്ച വിരുന്ന്, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകള്‍ മറന്ന് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വേള നല്‍കിയെന്നാണ് പങ്കെടുത്ത് വനിതാ നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.

വിവിധ കക്ഷികളിലാണ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിരകാല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ കളിയും ചിരിയുമായി ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വനിതകള്‍ സമയം ചെലവഴിച്ചു. എന്‍സിപിയുടെ സുപ്രിയ സുലെയും ഡിഎംകെയുടെ കനിമൊഴിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയും ബിജെപി എംപി കിരണ്‍ ഖേറും അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരെ പോലെ കളി ചിരികളുമായി കൂടി.

കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയായിരുന്നു ഉച്ചവിരുന്ന് നല്‍കിയതെന്ന് ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഹര്‍സിമ്രത് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ വനിതാ നേതാക്കളെല്ലാവരും കൈകോര്‍ത്ത് കൊണ്ട് വട്ടം ചുറ്റുന്ന കളിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് രസിക്കുന്നത് കാണാം. കളിയ്‌ക്കൊടുവില്‍ സ്മൃതി ഇറാനിയും ഹര്‍സിമ്രത് കൗറും ചേര്‍ന്നുള്ള ആഹ്‌ളാദവും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

Life worked its magic on us yesterday afternoon, when a routine lunch became a trip to childhood. @smritiirani @KirronKherBJP @AnupriyaSPatel @KanimozhiDMK @supriya_sule pic.twitter.com/PEyJMEzL7r