ചണ്ഡീഗഡ്: പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയില്‍ കോടതിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു മുന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മരിച്ചത്. ഇയാളാണ് സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ അനുമാനം. ഇത് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

മൃതദേഹം മുന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗഗന്‍ദീപ് സിംഗ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായിരുന്ന ഇയാളെ 2019ല്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും രണ്ട് വര്‍ഷം ജയിലില്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തു. സെപ്തംബറിലാണ് ഇയാള്‍ ജയില്‍മോചിതനായത്.

ഗഗന്‍ദീപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിം കാര്‍ഡും വയര്‍ലെസ് ഡോങ്കിളുകളും പരിശോധിച്ചാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മൃതദേഹം ഗഗന്‍ദീപിന്റേതാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്ഫോടനത്തില്‍ പാകിസ്താന്‍ ഏജന്‍സികളോ ഖാലിസ്ഥാന്‍ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഉള്‍പ്പെട്ടതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും പകരം മുന്‍ മന്ത്രി ബിക്രം മജിതിയ പ്രതിയായ മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചന്നിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന വന്‍ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മൊഹാലിയില്‍ മജിതിയ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലുധിയാനയില്‍ സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

