ലഖ്‌നൗ: നടുറോഡില്‍ ടാക്‌സിഡ്രൈവറെ പൊതിരെ തല്ലിയ യുവതിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ മറ്റൊരാളെ കൂടി തല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവതിക്കെതിരെ തിരക്കേറിയ ജങ്ഷനില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍തോതില്‍ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. #arrestlucknowgirl ട്വിറ്ററിലിപ്പോള്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങാണ്.

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/mMH7BE0wu1