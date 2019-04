ലഖ്നൗ: 2019 ലോക്‌സഭ ഇലക്ഷന്റെ പോളിങ് ശതമാനം ഉയര്‍ത്താന്‍ ലഖ്‌നൗവിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് കോളേജ് പയറ്റുന്ന തന്ത്രം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയാവുകയാണ്. സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ വോട്ട് ചെയ്താല്‍ പരീക്ഷയില്‍ അധികമായി 10 മാര്‍ക്ക് ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥിക്കും നല്‍കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളുടെ അന്തിമ പരീക്ഷാ ഫലത്തില്‍ പത്ത് മാര്‍ക്ക് കൂടി അധികം നല്‍കുമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ആര്‍കെ ഛത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബാനറുകളും സ്‌കൂള്‍ ഗേറ്റുകളില്‍ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

"രാജ്യത്തോടും അവനവനോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത്. രക്ഷിതാക്കള്‍ എല്ലാവരും തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അന്തിമ പരീക്ഷയില്‍ പത്ത് മാര്‍ക്ക് അധികമായി നല്‍കുമെന്ന് കോളേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്", എന്നാണ് ഗേറ്റില്‍ സ്ഥാപിച്ച ബാനറില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്‌കൂളുകള്‍ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളാണ് വോട്ടിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ചെയ്യുന്നത്.

content highlights: Lucknow christ chool promises to provide extra 10 marks to students whose parents vote