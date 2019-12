ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഫ്. ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ അടുത്ത കരസേനാ മേധാവിയാകും. ബിപിന്‍ റാവത്ത് ഡിസംബര്‍ 31 ന് വിരമിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. നിലവില്‍ കരസേനാ ഉപമേധാവിയാണ് നരവാനെ.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ കരസേനാ ഉപമേധാവിയായി ചുമതലയേല്‍ക്കുംവരെ ചൈനയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 4000 കിലോമീറ്റര്‍ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈസ്‌റ്റേണ്‍ കമാന്‍ഡിനെ നയിച്ചുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ്.

കശ്മീരിലും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭീകര വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം മ്യാന്‍മറിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ ഡിഫന്‍സ് അറ്റാഷെയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Lt Gen Manoj Mukund Naravane to be next Army Chief