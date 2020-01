അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ ട്രക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വന്‍തീപിടിത്തം. അപകടത്തില്‍ പെട്ട ട്രക്കുകളില്‍ ഒന്നിലുണ്ടായിരുന്ന എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ തീപിടര്‍ന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് വന്‍ അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്‌.

തുടര്‍ച്ചയായ സ്‌ഫോടനങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വന്‍തോതില്‍ തീ പടര്‍ന്നു. ഇരുവ വാഹനങ്ങളും പൂര്‍ണമായും കത്തിയമര്‍ന്നു.

അപകട സമയത്ത് ഇതുവഴി വന്ന ഒരു സ്‌കൂള്‍ ബസ്സിലേക്കും തീപടര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളെ തീപടരുന്നതിന് മുമ്പ്‌ പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

25 കുട്ടികളാണ് സ്‌കൂള്‍ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകള്‍ തീയണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ആളപായമോ പരിക്കോ ഉള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല.

