ന്യൂഡല്‍ഹി: കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ചയും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം താറുമാറാക്കി. മൂടല്‍മഞ്ഞ് കാരണം ഉത്തര റെയില്‍വേയ്ക്ക് കീഴിലെ 21 ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിയോടുകയാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞദിവസം 29 ട്രെയിനുകളുടെ സര്‍വീസിനെയാണ് മൂടല്‍മഞ്ഞ് ബാധിച്ചത്. അതേസമയം, ജനുവരി നാലുവരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ശീതതരംഗമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. അന്തരീക്ഷ താപനിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര്‍ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വായുമലിനീകരണത്തിന്‍റെ തോത് വ്യാഴാഴ്ചയും അതിതീവ്രമായ നിലയിലാണെന്ന് ഡല്‍ഹി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതിയുടെ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വായുഗുണനിലവാര സൂചിക ആനന്ദ് വിഹാറില്‍ 418-ഉം ആര്‍കെ പുരത്ത്-426 ഉം രോഹിണിയില്‍-457 ഉം രേഖപ്പെടുത്തി.

Content Highlights: low visibility and fog; trains are running late in northern railway region