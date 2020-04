ന്യൂയോർക്ക്: രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാതെതന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം ശതമാന കണക്കില്‍ വളരെ വലുതല്ലെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് വെല്ലുവിളിയല്ലെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. എന്നാല്‍ ഈ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാതെ തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനം കൂടുതല്ലെന്നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. - ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ പോലും ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതാപ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്താവുന്നരാണെങ്കില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം ഉണ്ടായവരെ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണം. അവരില്‍ അപകടസാധ്യതയുള്ളവരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ച 186 കൊറോണ വൈറസ് ബാധയും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരിലായിരുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

Content Highlights: Low percentage of asymptomatic Covid-19 patients as per global historical data: health ministry