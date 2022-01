ലഖ്‌നൗ: അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ തനിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ശപിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. എസ്.പി നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അഖിലേഷ് യാദവിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു ആദിത്യനാഥിന്‍റെ പരാമര്‍ശം. താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഭഗവാന്‍ സ്വപ്‌നത്തിലെത്തി പറഞ്ഞുവെന്ന അഖിലേഷിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ആദിത്യനാഥ്.

'ചിലരുടെ സ്വപ്‌നത്തില്‍ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പരാജയമോര്‍ത്ത് കരയാന്‍ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തു. അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ മധുരയ്ക്കും വൃന്ദാവനും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിന് അവരെ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ ശപിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും', ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു ആദിത്യനാഥിന്‍റെ വിമര്‍ശനം.

നിങ്ങള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തന്റെ സ്വപ്‌നത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പരമാര്‍ശം. കൃഷ്ണന്‍ എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ സ്വപ്‌നത്തിലെത്താറുണ്ടെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഥുരയില്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന് താന്‍ സ്വപ്നം കണ്ടതായി ബിജെപി രാജ്യസഭാ എം.പി ഹര്‍നാഥ് സിങ് യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്‌പോരുകളില്‍ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ കടന്നുവന്നത്.

അതേസമയം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അയോധ്യയില്‍ നിന്നോ മഥുരയില്‍ നിന്നോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മത്സരിക്കണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. ആദിത്യനാഥ് മത്സരിച്ചാല്‍ അത് ഹിന്ദു വോട്ടുകള്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഗൊരഖ്പൂര്‍ എംപിയായിരുന്ന യോഗി ലെജിസ്‌ലേറ്റിവ് കൗണ്‍സില്‍ അംഗം എന്ന നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായത്.

