ഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച് രാജ്യത്താകമാനം നിര്‍ദ്ദിഷ്ടയിടങ്ങളില്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നിലവില്‍ വന്നതോടെ മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ ഉപഭോക്താക്കാളുടെ നീണ്ട നിര. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7.30 ഓടെ തന്നെ വില്‍പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും കാത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രീന്‍, ഓറഞ്ച് സോണുകളിലെ നൂറുകണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളാണ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

രാജ്യവ്യാപകമായ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ സമ്പര്‍ക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹികവ്യാപനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വില്‍പനശാലകള്‍ അടച്ചിട്ടത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കുക, സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനാവാത്ത തിരക്കാണ് പല വില്‍പനശാലകള്‍ക്ക് മുമ്പിലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഡല്‍ഹി, കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ജനക്കൂട്ടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി ജീല്‍ ചൗക്കിലെ വില്‍പനകേന്ദ്രം പോലീസ് അടച്ചു പൂട്ടുകയും ചെയ്തു. തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് വില്‍പനകേന്ദ്രം അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

#WATCH: People stand in a queue outside a liquor shop at Desh Bandhu Gupta Road in Delhi. Govt has allowed sale of liquor in standalone shops, neighbourhood (colony) shops or shops in residential complexes. pic.twitter.com/aF1g9cbz7L — ANI (@ANI) May 4, 2020

പുണെയിലും മുംബൈയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വില്‍പനശാലകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. അതിരാവിലെ മുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ വില്‍പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതും കാത്ത് റോഡുകളില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. സാലൂങ്കെ വിഹാറില്‍ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തി തടിച്ചു കൂടിയ 300 ലധികം പേരെ വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിരിച്ചു വിട്ടു.

ഡല്‍ഹി മാളവ്യ നഗറിലെ വില്‍പനശാലയില്‍ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ വീഡിയോ എഎപി എംഎല്‍എ സോംനാഥ് ഭര്‍തി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ചു. വില്‍പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറന്നത് ജനങ്ങളില്‍ ഒരുതരം പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

People lining up outside the wine shop in Malviya Nagar..... neighbors are getting worried....@DCPSouthDelhi plz take care of their worries. pic.twitter.com/wHZZfN2ydI — Adv. Somnath Bharti (@attorneybharti) May 4, 2020

കര്‍ണാടകയില്‍ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ ആളുകള്‍ പൂക്കളും നാളികേരവും ചന്ദനത്തിരിയുമായി പൂജ നടത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായതായി പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Karnataka: People line up at a liquor shop in Bengaluru as state government permits the sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/3SmTwlO1w1 — ANI (@ANI) May 4, 2020

എന്നാല്‍ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മംഗളൂരുവില്‍ മദ്യവില്‍പനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നീണ്ട നിരകളോ ജനക്കൂട്ടമോ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. സുരക്ഷിതയിടങ്ങളില്‍ വില്‍പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

