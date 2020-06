ഔറംഗാബാദ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശസ്തമായ ലോണാര്‍ തടാകത്തിന്റെ നിറംമാറ്റം തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബുല്‍ധാനയിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി സ്‌നേഹികളെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാരെയും ഒരേ പോലെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യത്തെ തവണയല്ല ഇത്തരത്തിലെ നിറം മാറ്റമെന്നും, എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ തീവ്രമായ ചുവപ്പുരാശിയാണ് തടാകത്തിലെ ജലത്തിനെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

50,000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഭൂമിയില്‍ ഉല്‍ക്ക കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ലോണാര്‍ തടാകം. 113 ഹെക്ടര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള തടാകത്തിലെ ജലത്തിന് സാധാരണയായി പച്ച പോലുള്ള നിറമാണ്. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറത്തില്‍ ചുവപ്പുരാശി പടരാറുണ്ട്. ഇറാനിലെ ഉര്‍മിയ തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിലും ഇതേ രീതിയില്‍ നിറവ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

