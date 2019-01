ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ സജീവരാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ സുമിത്രാ മഹാജന്‍. എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്കയെ നിയമിച്ചതിലൂടെ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നെന്ന്‌ സുമിത്ര പറഞ്ഞു.

പ്രിയങ്ക നല്ല സ്ത്രീയാണ്. രാഷ്ട്രീയം തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സഹായം തേടിയത്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്- സുമിത്ര പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിയമിച്ചത്. പ്രിയങ്കയുടെ നിയമനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan: She (Priyanka Gandhi Vadra) is a good woman, & Rahul Ji has accepted he can’t do politics all alone, and for that he is taking Priyanka’s help. It is a good thing. pic.twitter.com/0ztrXx2OjL