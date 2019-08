ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാനുള്ള ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുനഃസംഘടനാ ബില്‍ ലോക്‌സഭ പാസാക്കി. 370അംഗങ്ങള്‍ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചപ്പോള്‍ 70പേര്‍ എതിര്‍ത്തു.

The Jammu & Kashmir Reorganization Bill, 2019 has been passed by Lok Sabha with 370 'Ayes' & 70 'Noes' https://t.co/aGZLwcdT3N