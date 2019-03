ന്യൂഡല്‍ഹി: 17-ാം ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. മാര്‍ച്ച് 11 നോ 12 നോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രമുഖ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്ന വിജ്ഞാന്‍ ഭവന്‍ ഹാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗം ഇവിടെ കൂടിയതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

2014 ലെ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മാര്‍ച്ച് ആദ്യ വാരമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തേതുപോലെ നാലുഘട്ടങ്ങളായാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന അന്നുമുതല്‍ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില്‍ വരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Lok Sabha polls may be announced on Monday/Tuesday