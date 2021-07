ന്യൂഡൽഹി: പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും നിർത്തിവെച്ചു. രാജ്യസഭ 12 മണിവരെയും ലോക്സഭ രണ്ട് മണി വരെയുമാണ് നിർത്തിവെച്ചത്. സഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെഗാസസ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.

പെഗാസസ് വിഷയം ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണെന്നും ഇതിന്മേൽ ചർച്ച വേണമെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിന് വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ.ടി മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ മറുപടി പറയണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Parliament adjourned amid the uproar by the Opposition