ബെംഗളൂരു: അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ യുദ്ധവിമാനം നിര്‍മിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. എഫ്-21 മള്‍ട്ടി റോള്‍ യുദ്ധവിമാനമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലാണ് വിമാന നിര്‍മാണ ശാല ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ സ്ഥാപിക്കുക. ശതകോടികളുടെ യുദ്ധവിമാന കരാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിക്ഷേപവുമായി ലോക്ഡീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എത്തുന്നത്.

ബെംഗളൂരവില്‍ നടക്കുന്ന എയ്‌റോ ഇന്ത്യ എയര്‍ ഷോയില്‍വെച്ചാണ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ടാറ്റ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സിസ്റ്റവുമായി ചേര്‍ന്നാണ് എഫ്-21 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിര്‍മിക്കുന്ന എഫ്-21 വിമാനങ്ങളാകും ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുക.

നേരത്തെ എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാമെന്നാണ് ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പാകിസ്താനടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഈ വിമാനമുള്ളതിനാല്‍ ഇതിനോട് ഇന്ത്യ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് അത്യാധുനിക എഫ്-21 ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ തയ്യാറായത്.

എഫ് -21 പുറത്തും അകത്തും വ്യത്യസതമാണെന്നും ഇന്ത്യ- യുഎസ് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നും ലോകഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. വിവേക് ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

