കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മെയ് 17നു ശേവും തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാന്‍ മൂന്ന് മാസത്തെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണനടപടികള്‍ ആവശ്യമാണ്, കോവിഡ് പ്രതിരോധവും ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും തമ്മില്‍ ബാലന്‍സ് വേണമെന്നും മമത പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസ്ഥാനമുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമതയുടെ പ്രതികരണം.

സംസ്ഥാനത്തെ റെഡ് സോണുകളെ വീണ്ടും എ, ബി, സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കും. റെഡ് സോണ്‍ എ-യില്‍ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇളവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ബി,സി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചില ഇളവുകള്‍ നല്‍കും.

ഈ മേഖലകളെ തരംതിരിക്കുന്നതും ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കമാണെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കി.

ഗ്രീന്‍ സോണുകളില്‍ ബസുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജ്വല്ലറി, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഗുഡ്‌സ്, പെയിന്റ് സ്റ്റോര്‍, ബേക്കറികള്‍, ടേക്ക് ഏവേ സര്‍വീസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രീന്‍സോണുകളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ 6 മണി വരെ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് അനുമതിയില്ല, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം ജീവനക്കാരോട് കൂടു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

