ജലന്ധര്‍: പരിശോധനക്കായി വാഹനം തടഞ്ഞ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും വലിച്ചിഴച്ച് കാറില്‍ മുന്നോട്ടുകുതിച്ച ഇരുപതുകാരനെതിരെ ജലന്ധര്‍ പോലീസ് കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു.

നകോദര്‍ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരനാണ് അമോല്‍ മെഹ്മി. മോഡല്‍ ടൗണിലുളള ഒരു ബേക്കറിയിലേക്ക് കര്‍ഫ്യൂ പാസ് ഇല്ലാതെ കാറില്‍ പുറപ്പെട്ട ഇയാളെ ചെക്ക്‌പോയിന്റില്‍ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു.

അസിസിന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ മുലഖ് രാജ് വാഹനം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ ബോണറ്റില്‍ കൈവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കൊണ്ട് വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. നൂറു മീറ്ററോളം മുന്നോട്ടുപോയ വാഹനം പിന്നീട് അഡീഷണല്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ ഗുരുദേവ് സിങ്ങാണ് തടഞ്ഞത്.

ഉടന്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 308,353,196,188, 34 പ്രകാരവും പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരവും ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തു. ഇയാളുടെ പിതാവിനെതിരെയും കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

#WATCH Punjab: A car driver drags a police officer on car's bonnet in Jalandhar, after the officer tried to stop the vehicle today, amid #COVID19 lockdown. pic.twitter.com/IZUuTHapsK