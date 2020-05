ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തും. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നായിരിക്കും ആദ്യ സര്‍വീസ്.

പ്രത്യേക ട്രെയിനിന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കി. നിലവില്‍ ഈ അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൂടെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ഈ സര്‍വീസ് ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

ആദ്യ സര്‍വീസ് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നായിരിക്കും. പ്രധാനമായും അഞ്ചുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് തിരികെ എത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ജമ്മുകശ്മീര്‍, ചണ്ഡീഗഢ്, ഡല്‍ഹി, രാജസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അഞ്ചുസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായിരിക്കും ഈ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിന്റെ പ്രയോജനം ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ലഭ്യമാവുക.

ഡല്‍ഹി ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ റോഡ്മാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനില്‍ അയക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ സര്‍വീസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:Lockdown: Special train to evacuate Kerala students who stranded in other states