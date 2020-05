ഗുവഹാട്ടി: പെരുമ്പാമ്പിനൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുക്കാന്‍ ആളുകള്‍ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയോടെ അസ്സമില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം. വ്യാഴ്യാഴ്ച വൈകുന്നേരം അസ്സമിലെ ബിസ്വാനാഥ് ജില്ലയിലാണ് സംഭംവം.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളും മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളും പാലിക്കാതെ ആളുകള്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണാന്‍ കമല്‍പൂര്‍ പ്രദേശത്തെ ഒരു വയലില്‍ തടിച്ചുകൂടുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് പ്രദേശത്തെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി 10 അടി നീളമുള്ള പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പിന്നീട് ഇതിനെ അടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടില്‍ സുരക്ഷിതമായി വിട്ടയച്ചു.

അസ്സമില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് ഇതുവരെ 3,576 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 42 കോവിഡ് കേസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 36 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഞ്ച് കേസുകള്‍ പുതിയതായി സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: Social distancing goes for a toss as people gather to take selfie with rescued python