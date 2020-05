ന്യൂഡല്‍ഹി: മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനക്കൂട്ടം രൂപപ്പെട്ടതോടെ ദീര്‍ഘനാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ച മദ്യശാലകള്‍ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടി. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള്‍ മദ്യശാലയ്ക്ക് മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഇതോടെ തുറന്ന മദ്യശാലകള്‍ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടുന്നതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. ഒപ്പം ചില ഇളവുകളും കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി. നിയന്ത്രണമേഖലകളല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്. ആറടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കടയില്‍ ഒരുസമയം അഞ്ചുപേരില്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്നും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

#WATCH: More than a kilometre long queue seen outside a liquor shop at Desh Bandhu Gupta Road in Delhi. pic.twitter.com/LSOoZ3Zzd7 — ANI (@ANI) May 4, 2020

എന്നാല്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്ന മെയ് നാലിന് ഡല്‍ഹിയിലെ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ രൂപപ്പെട്ടത് വലിയ ക്യൂവാണ്. മദ്യംവാങ്ങുന്നതിനായി കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ ആളുകള്‍ ക്യൂനില്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യം വാര്‍ത്താഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പലരും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ക്യൂവില്‍ ഉന്തും തള്ളും അനുഭവപ്പെടുകയും തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് തുറന്ന മദ്യശാലകള്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടിയത്.

Content Highlights: lockdown relaxations: some liquor shops closed due to the rush of customers