മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് 19 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായ മുംബൈയിലും പുണെയിലും മെയ് മൂന്നിനു ശേഷവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചന നല്‍കി മഹാരാഷ്ട്രാ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപെ. മെയ് മൂന്നിനകം വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ലക്ഷ്യം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുക എന്നതാണ്. അത് സാധ്യമായില്ലെങ്കില്‍ 15 ദിവസത്തേക്കുകൂടി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടും. തീവ്ര രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലോ മുംബൈ, പുണെ നഗരങ്ങളില്‍ മുഴുവനുമോ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് ടോപെ പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലും പുണെയിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിവസംതോറും വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികരണം.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച 6817 പേരില്‍ 4447 പേര്‍ മുംബൈയിലുള്ളവരും 961 പേര്‍ പുണെയില്‍ ഉള്ളവരുമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രാ സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും ക്വാറന്റൈന്‍ സെന്ററുകളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോം ക്വാറന്റൈന്‍ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ബോധ്യമായാല്‍ വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈറസ് വ്യാപനം കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നു. കോവിഡ് 19 ബാധിതരെ നേരത്തെതന്നെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രമെ പ്രതിരോധം കാര്യക്ഷമമാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

തെലങ്കാന മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മെയ് മൂന്നിനു ശേഷവും തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെയ് ഏഴുവരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടുമെന്ന് തെലങ്കാന സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കടപ്പാട് - Hindustantimes

Content Highlights: Lockdown may get exteded in Mumbai and Pune - Maharashtra Minister