റാംപുര്‍ (യു.പി): രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ജനം വലയുന്നതിനിടെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈനില്‍ വിളിച്ച് ചൂട് സമോസ വീട്ടിലെത്തിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് യു.പിയിലെ യുവാവ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവഗണിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും യുവാവ് ഫോണ്‍വിളി തുടര്‍ന്നു.

ഇതോടെ റാംപുര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. യുവാവിന്റെ വീട്ടില്‍ സമോസ എത്തിച്ചു നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഒപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയതിന് ശിക്ഷയായി നിര്‍ബന്ധിത സാമൂഹികസേവനം നടത്തണമെന്ന ഉത്തരവും.

സാമൂഹികസേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ ഓട വൃത്തിയാക്കാനാണ് കളക്ടര്‍ യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യുവാവിന്റെ പേര് അധികൃതര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ യുവാവ് ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം റാംപുര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പിന്നീട് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.

രാജ്യം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി തടസപ്പെടുത്താന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ആരും ശ്രമിക്കരുതെന്ന് കളക്ടര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പിസ വീട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും മറ്റൊരാള്‍ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള അസുഖബാധിതര്‍ക്കും പ്രായം ചെന്നവര്‍ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ യു.പി സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ ഹെല്‍പ്പ് ലൈനുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

