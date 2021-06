മുംബൈ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടത്തും ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകുന്ന വിഷയം സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ 18 ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിജയ് വാഡെറ്റിവാറിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകിയത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം ഗുരുതരമാണ്. ഒരിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കണോ അതോ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്, ഓക്സിജൻ ബെഡുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലകളെ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ മന്ത്രി വിജയ് വാഡെറ്റിവാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളതും ഓക്സിജൻ ബെഡുകളിൽ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം രോഗികളുമുള്ള 18 ജില്ലകളെ ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൺലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത്.

അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്, ഓക്സിജൻ ബെഡുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇളവുനൽകാൻ തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകരമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.

