ലഖ്നൗ: കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ യുപിയില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്കാരംഭിക്കുന്ന ലോക്ഡൗണ്‍ തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കും.

അവശ്യ സര്‍വീസുകളെ ലോക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മാളുകള്‍, അവശ്യ വസ്തുക്കളുടേതല്ലാത്ത കടകള്‍, റെസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ലോക്ഡൗണില്‍ അടച്ചിടും. ബസ്സുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്ന തീവണ്ടികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ബസ് സര്‍വീസുകളെ ആശ്രയിക്കാം.

ഹൈവേകളിലെയും റോഡുകളിലെയും അറ്റക്കുറ്റപണികള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടില്ല.ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ഫാക്ടറികള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്.

മെയ് മാസത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ എടുത്തുമാറ്റിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് യുപിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

30,000 പേര്‍ക്കാണ് യുപിയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്.

