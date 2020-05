ന്യൂഡല്‍ഹി: അടച്ചിടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നഗരത്തിലെ മദ്യവില്‍പ്പനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വന്‍തിരക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരിഹാരമാര്‍ഗവുമായി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മദ്യം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇ-ടോക്കണ്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മാര്‍ഷല്‍മാരെയും നിയമിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ബുധനാഴ്ച ഉത്തരവിറക്കി.

ടോക്കണ്‍ ലഭിക്കാന്‍ ആദ്യം www.qtoken.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ പേരും മൊബൈല്‍ നമ്പറും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഇതോടെ മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്ക് ടോക്കണ്‍ സന്ദേശമായി ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ടോക്കണിലുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അടുത്തുള്ള മദ്യശാലയിലെത്തി എളുപ്പം മദ്യം വാങ്ങാം. ഇതുവഴി തിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ളവയില്‍ 172 മദ്യവില്‍പ്പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി. ആകെ 864 മദ്യശാലകളാണ് നഗരത്തിലുള്ളത്. ഇവയില്‍ 475 എണ്ണം സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലും ശേഷിക്കുന്ന 389 എണ്ണം സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുമാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മദ്യക്കടകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നതോടെ വന്‍തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയാണ് ഭൂരിഭാഗംപേരും മദ്യം വാങ്ങാന്‍ വരിനില്‍ക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പലയിടത്തും പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തുകയും കടകള്‍ അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഗാസിപുര്‍, ഗോവിന്ദ്പുരി, ഉത്തംനഗര്‍ തുടങ്ങിയയിടങ്ങളില്‍ മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കടകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നതിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റെക്കോഡിട്ടു. 7.65 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് അന്നേദിവസം വിറ്റതെന്ന് എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ മദ്യക്കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം നീട്ടണമെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍, രാവിലെ ഒമ്പതുമുതല്‍ രാത്രി ഏഴുവരെയാണ് പ്രവര്‍ത്തനം. കൂടാതെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ച് നല്‍കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഈ രീതി നടപ്പാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ മാതൃകയാണ് ഡല്‍ഹിയും പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

Content Highlights: lockdown in india, Delhi starts e-token system for liquor purchases to avoid crowding