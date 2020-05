ന്യൂഡല്‍ഹി: നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകളില്‍ കേന്ദ്രം നല്‍കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മറികടക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം നടക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം കത്തയച്ചത്.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ഇത് രണ്ടാംതവണയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. കേന്ദ്രനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം അധികൃതര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല ആവര്‍ത്തിച്ചു.

Ministry of Home Affairs (MHA) to States- Violations of MHA Guidelines being reported at various places. States/UTs must strictly implement all measures to contain #COVID19. Local authorities must take all necessary steps to enforce the guidelines: MHA Spokesperson pic.twitter.com/UxzJTnnnoR