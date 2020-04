ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം ഇളവുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ ഉപസമിതി ഇന്ന് യോഗം ചേരും. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം. മേയ് മൂന്നിന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതോടെ എപ്രകാരമുള്ള ഇളവുകളാണ് നല്‍കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് യോഗം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മേയ് മൂന്നിനു ശേഷവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടാന്‍ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. എന്നാല്‍ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനും മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമായ നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകും. തീവണ്ടികള്‍, വിമാനസര്‍വീസുകള്‍, അന്തര്‍സംസ്ഥാന ഗതാഗതം എന്നിവയെല്ലാം തുടര്‍ന്നും തടയപ്പെട്ടേക്കും. ജില്ലാ, നഗര അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കുള്ളിലുള്ള ഗതാഗതം അനുവദിക്കും. ഗ്രീന്‍ സോണുകളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഇളവുകള്‍ ഉണ്ടാവുക.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതും മാസ്‌കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തുടരേണ്ടിവരും. ജനങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തേയ്ക്ക് ഇത് ഒരു ജീവിതരീതിയാക്കി മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മാസ്‌കുകള്‍ ധരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം. ഓഫീസുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലും ഈ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടാതെ, കല്യാണങ്ങള്‍, ആളുകള്‍ കൂട്ടമായെത്തുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍, വലിയ സമ്മേളനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊന്നും അനുവദിക്കില്ല.

കൂടുതല്‍ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ ശക്തമായ അടച്ചിടല്‍ നടപടികള്‍ തുടരും. ഇവിടങ്ങളിലെ നടപടികളില്‍ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സമയാസമയങ്ങളില്‍ വിലയിരുത്തലുകള്‍ നടത്തും. ഇത്തരം ഇടങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇളവുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ത്തന്നെ അത് മേയ് 15 ശേഷം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 18,601 ഉം മരണം 590 ഉം ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയ 1,336 കേസുകള്‍കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്നത്. ഇതുവരെ 3252 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം വൈറസ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനം. 4,666 പേര്‍ക്കാണ് ഇവിടെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

