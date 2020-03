ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ മുടങ്ങില്ലെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം മൂലമുണ്ടായ സ്ഥിതിഗതതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ അതിവേഗം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാല്‍ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഥമപരിഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റേഷന്‍ ഷോപ്പുകളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകളും അടക്കമുള്ളവ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ലോക്ക് ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

പഴം, പച്ചക്കറി എന്നിവ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍, പാല്‍, മത്സ്യം, മാംസം, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവ വില്‍ക്കുന്ന കടകളെ അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതതിനുവേണ്ടി അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നകാര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കണം.

ബാങ്ക്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫീസുകള്‍, എടിഎം, അച്ചടി - ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്നിവയേയുംഅടച്ചിടേണ്ടവയുടെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ടെലിക്കമ്യൂണിക്കേഷന്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍, കേബിള്‍ സര്‍വീസുകള്‍, ഐ.ടി സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ഇവയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിചെയ്യാന്‍ അവസരം ഒരുക്കണം.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍, മരുന്നുകള്‍, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ഇ കൊമേഴ്സിനെയും അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍, എല്‍.പി.ജികേന്ദ്രങ്ങള്‍, പെട്രോളിയം - ഗ്യാസ് റീട്ടെയില്‍ സ്റ്റോറേജ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഊര്‍ജ ഉല്‍പാദന - വിതരണ സംവിധാനങ്ങള്‍, പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയും പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ അദ്ദേഹം 15,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനാ ലാബുകള്‍, വൈറസില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍, ഐസൊലേഷന്‍ കിടക്കകള്‍, ഐസിയു സംവിധാനം, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്.

Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z — ANI (@ANI) March 24, 2020

