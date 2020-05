ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടേയും അധ്യാപകരുടേയും പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 58-ല്‍ നിന്ന് 59 ആയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്.

സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍, കോളേജ് അധ്യാപകര്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാകും. ഉടനടി ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, മറ്റ് പേയ്മെന്റുകള്‍ എന്നിവ നല്‍കേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍ കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം സര്‍ക്കാരിന് വലിയ വരുമാനം നഷ്ടമായതിനാല്‍ ഈ ഭാരം മുഴുവന്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

