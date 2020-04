ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച രണ്ടാം വട്ട വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തും. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകും. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ആദ്യ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്. രാജ്യത്ത് കൊറോണയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മരണത്തിലും രോഗ വ്യാപനത്തിലും 24 മണിക്കൂറിനിടെ വന്‍കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 773 പേര്‍ക്ക് രോഗവും 35 മരണവുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 5194 ആകുകയും മരണം 149-ലെത്തുകയും ചെയ്തു.

അടിസ്ഥാന മേഖലകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിന്‍വലിച്ച് നിശ്ചലമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ചലിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും ആശങ്കകളും ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും. അതേസമയം, തൊഴില്‍ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനഃരാംരഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ചും വലിയ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മെയ് 15 വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചിടുകയും മതചടങ്ങുകളടക്കമുള്ള പൊതുപരിപാടികള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

