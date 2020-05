ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 17-നു ശേഷമുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തിയേക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നോ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കില്ല. അതേസമയം, കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ നാം ശീലിക്കണം എന്നിരിക്കെ വ്യവസായശാലകളടക്കം തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയേക്കും.

സ്‌കൂള്‍, കോളേജ്, സിനിമാശാലകള്‍, ഷോപ്പിങ് മാളുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കില്ല. അതേസമയം, കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ അല്ലാത്ത എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പോഴുള്ള ഇളവുകള്‍ക്ക് പുറമേ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍, സലൂണ്‍, സ്പാ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കും.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നാലാം ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം പഞ്ചാബ്, ബംഗാള്‍, മഹാരാഷ്ട്ര, അസ്സം, തെലങ്കാന, സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ റെയില്‍, മെട്രോ, ബസ്, ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ മെയ് അവസാനം വരെ റെയില്‍, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക, ബിഹാര്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യം.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണ്‍ അല്ലാത്ത മേഖലകളില്‍ ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകള്‍, ബസ്സുകള്‍, മെട്രോ എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വക്താക്കള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം.

റെഡ്‌ സോണുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്‌സി എന്നിവയ്ക്കും അനുമതി നല്‍കിയേക്കും. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തും. നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സേവനവും അനുവദിച്ചേക്കും. മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ തുറക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളാവും കൈക്കൊള്ളുക എന്നും ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

