ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍ നിന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളടക്കം 11,051 രാജസ്ഥാനികളെയും രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് 2121 മലയാളികളെയും നാട്ടിലയക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തയ്യാറായി.ഇവരെ ഉടന്‍ തീവണ്ടി,ബസ് യാത്രാ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് , ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രകളുടെ ഏകോപനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന രാജസ്ഥാന്‍ അഡീഷണല്‍ ഡി.ജി.പി ബിജു ജോര്‍ജ് ജോസഫ് മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു.

11,051 രാജസ്ഥാനികളും 2121 മലയാളികളുമാണ് നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.എറണാകുളത്തു നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂര്‍,ജോധ്പൂര്‍,അജ്മീര്‍,കോട്ട എന്നീ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് തീവണ്ടി സര്‍വീസുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തീവണ്ടികളില്‍ ഈ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തിക്കും.ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് തൊഴിലാളികള്‍ വഹിക്കണം.ഈ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ബിജു ജോര്‍ജ് ജോസഫ്

കോവിഡ് ലക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നവരെ ഉടന്‍ തന്നെ ക്വാറന്റയിന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും.അല്ലാത്തവരെ സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന ബസുകളില്‍ അതത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും.ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളിലും മറ്റും ഇവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റയിന്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.അവിടെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റയിനില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും വീടുകളിലേക്ക് വിടുന്നത്.

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പുറമെ രാജസ്ഥാനികളായ കുറച്ച് ചെറുകിട ബിസിനസുകാരും വിദ്യാര്‍ഥികളും കേരളത്തില്‍ ലോക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഇവരെ സ്വന്തം നിലയില്‍ ബസുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്ത് ജയ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കും.കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പോര്‍ട്ടലില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളായി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും.25 പേര്‍ക്ക് കയറാവുന്ന ബസുകളില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഇവര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ഇതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് രാജസ്ഥാനികളെ കൊണ്ടു വരുന്ന ഈ ബസുകളില്‍ മലയാളികളെ മടക്കി അയക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് അഡീഷണല്‍ ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു.ബസിന്റെ വാടക യാത്രക്കാര്‍ വഹിക്കേണ്ടി വരും.എന്നാല്‍ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ചില വ്യക്തികളും സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.അത് ലഭിക്കാത്തവരെ തീവണ്ടികളില്‍ മടക്കും.

ഇതിന് പുറമെ,രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളായ 26 മലയാളികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് മടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.ഇവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ബസില്‍ നാട്ടിലെത്തും.കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള 200 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍,തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള 100 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്നിവരെ നേരത്തെ തന്നെ മടക്കി അയച്ചിരുന്നു.

അതുപോലെ തൃശൂര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ 25 രാജസ്ഥാനി വിദ്യാര്‍ഥികളുണ്ടായിരുന്നു.ലോക്ഡൗണ്‍ മൂലം യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോയതാണ്.അവര്‍ക്കായി ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേക ബസ് ഒരുക്കി.അവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ജയ്പൂരിലെത്തും.ഇവര്‍ക്ക് പകരം രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായിരുന്ന 25 മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ലോക്ഡൗണിന് മുമ്പ് തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു.മടക്കയാത്രയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ വിപുലമായ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിജു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസ് വലിയ സഹായം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

1995 ബാച്ച് ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ബിജു ജോര്‍ജ് ജോസഫ്.ജോധ്പൂര്‍ പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരിക്കുമ്പോള്‍ ബിജു ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവാദ സ്വാമി അസാറാം ബാപ്പുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്.

Content Highlight: Lockdown: 11,051 return to Rajasthan, 2121 to return to Kerala