ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത ആഴ്ച മുതല്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ കോടതി മുറിയില്‍ എത്തി വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ തയ്യാറായി വരുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് എല്‍ നാഗേശ്വര്‍ റാവു അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ അഭിഭാഷകര്‍ ചേമ്പറില്‍ ഇരുന്ന് വാദിക്കണം. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാണ് വാദം കേള്‍ക്കല്‍ നടക്കുക.

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ വാദം നടക്കുമ്പോള്‍ കോടതിമുറിയിലേക്ക് കോടതി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒഴികെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയില്ലെന്നാണ് സൂചന. മാര്‍ച്ച് 23-ന് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ആണ് സുപ്രീം കോടതി കേസുകളുടെ വാദം കേട്ടിരുന്നത്. ജഡ്ജിമാരുടെ ചേമ്പറിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലോ ബെഞ്ച് ഇരുന്ന് ആയിരുന്നു വാദം കേള്‍ക്കല്‍.

